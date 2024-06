Zaskakujące wyniki badań. Słonie zwracają się do sobie po imieniu

Do tej pory wiadomo było, że zarówno delfiny, jak i papugi zwracają się do siebie, naśladując odgłosy innych osobników. Jednak, jak wskazują na to najnowsze badania, słonie są pierwszymi, które podczas zwracania się do innych osobników, nie naśladują ich głosów.

Jak podaje The Guardian, w najnowszym badaniu opublikowanym w poniedziałek w czasopiśmie "Nature", naukowcy do analizy tego, jak zwracają się do siebie stada dzikich słoni w Kenii, wykorzystali sztuczną inteligencję.

- Badanie pokazało, że słonie nie tylko posługują się specyficzną wokalizacją dla każdego osobnika, ale rozpoznają je i odpowiadają na nie - powiedział autor publikacji Michael Pardo.

Biolog z Colorado State University wskazał również, że słonie są w stanie ignorować wezwania skierowane do innych.

Badania wykazały, że słonie zwracają się do siebie po imieniu

Do analizy badacze wykorzystali odgłosy słoni z kenijskiego rezerwatu Narodowego Samburu oraz z Parku Narodowego Amboseli z lat 1986-2022.

Jak udało się ustalić, imiona nie były używane przez słonie regularnie. Najczęściej wykorzystywały je na dużych odległościach i w kontakcie starszych osobników z młodszymi. "Dorosłe słonie częściej używały imion niż młodsze, co sugeruje, że nauczenie się tej konkretnej umiejętności może zająć lata" - podaje The Guardian.

W trakcie badań naukowcy odtwarzali słoniom nagrania, na których inni członkowie stada zwracali się do nich, co wywoływało u zwierząt "pozytywną reakcję".

- Dowody przedstawione w badaniu udowadniają, że słonie nie wykorzystują naśladowania dzięków do nazywania innych osobników, co wskazuje na to, że mają zdolność abstrakcyjnego myślenia - zaznacza profesor George Wittemyer, kierownik badania.

