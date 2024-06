Rekin zaskoczył naukowców

W pewnym momencie uczonym udało się schwytać żarłacza tygrysiego . Kiedy chcieli przymocować mu nadajnik, zwierzę zaczęło się dziwnie zachowywać i w pewnej chwili zwymiotowało do wody swój ostatni posiłek.

Naukowcy ze zdziwieniem odkryli, że była to kolczatka australijska (Tachyglossus aculeatus). Ten niewielki ssak przypomina nieco jeża i podobnie jak on, przed drapieżnikami broni się za pomocą ostrych kolców. Najwyraźniej jednak dla żarłacza tygrysiego nie było to przeszkodą.