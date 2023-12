W Lotto padły trzy "szóstki". Zwycięzcom przypadną zawrotne kwoty

W loterii Lotto zwyciężyły dwie osoby. Kwota wygranej to 1 971 549, 20 zł . Natomiast zwycięzca w Lotto Plus otrzyma równy milion złotych .

Szczęśliwymi liczbami okazały się: 1, 3, 4, 19, 23, 40 (Lotto) oraz 5, 12, 26, 38, 39, 43 (Lotto Plus).

Wyniki Lotto 02.12. Ilu osobom dopisało szczęście?

W obu rodzajach gry kilkadziesiąt osób trafiło także "piątkę" . W przypadku Lotto - 73 osoby, a w Lotto Plus - 42.W przypadku trafienia "piątki" do graczy powędruje odpowiednio po 4009,50 zł oraz 3,5 tys. zł.

W klasycznym Lotto trafiło się także 3155 "czwórek" oraz 58 876 "trójek". Natomiast w Lotto Plus cztery poprawne liczby wytypowało 2286 obstawiających, a trzy liczby - 39 037.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek. W przypadku zwykłego Lotto - gracz skreśla sześć liczb samodzielnie lub na chybił trafił. Kiedy nie padnie główna wygrana, dochodzi do kumulacji. W kolejnym losowaniu nagrody rosną. W przypadku Lotto Plus zasady skreślania liczb są podobne, jednak kumulacja nie występuje. Nagroda za wygraną w tej grze zawsze wynosi milion złotych.