Ten grzyb nadal rośnie w polskich lasach. Jest smaczny, leczy stres i bezsenność

Oprac.: Andrzej Zasadni Ciekawostki

Płomiennica zimowa to nadzieja polskich grzybiarzy na przedłużenie sezonu. Czas borowików i podgrzybków już się skończył, dlatego warto wybrać się do lasu w poszukiwaniu innych grzybów. Wśród tych swoimi niezwykłymi właściwościami zachwyca płomiennica zimowa. Nie dość, że świetnie radzi sobie z niskimi temperaturami, to ma prozdrowotne właściwości. A do tego jest smaczna. Gdzie rośnie płomiennica zimowa?

Zdjęcie Czy płomiennica zimowa jest jadalna? Przepisy i właściwości płomiennicy zimowej. / Wikipedia / materiał zewnętrzny