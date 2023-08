W 2022 roku rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego . Zaplanowano wtedy zmiany przepisów dotyczących m.in. prawa spadkowego . W połowie czerwca Sejm uchwalił ustawę o nowelizacji. Podczas posiedzenia Senatu 13 lipca przyjęto do niej siedemnaście poprawek przygotowanych przez Biuro Legislacyjne Senatu i popartych przez senackie komisje. Pięć z tych proponowanych zmian przyjął z końcem lipca Sejm. Ustawę podpisał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Co się zmienia w prawie spadkowym? Kto nie dostanie spadku ? O czym musisz wiedzieć?

Teraz dziedzicami będą tylko najbliżsi krewni

Nowelizacja prawa spadkowego ma wpłynąć na zmianę grupy spadkobierców , rozwiązać problemy występujące w praktyce stosowania przepisów z zakresu prawa spadkowego, a co za tym idzie zmniejszyć liczbę rozpatrywanych spraw spadkowych i skrócić czas trwania postępowań.

Z kręgu uprawnionych do dziedziczenia mają być usunięci dalecy krewni, z którymi więź jest znikoma lub z którymi ona wcale nie powstała. Krąg spadkobierców określony w tzw. trzeciej grupie spadkowej został zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Wyłączeni z dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli cioteczne i stryjeczne wnuki i dalsi krewni w kolejnych pokoleniach. Ma to ograniczyć potrzebę poszukiwania dalekich krewnych, którzy często nie zdawali sobie sprawy ze śmierci spadkodawcy.