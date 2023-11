Legwany zadomowiły się w Tajlandii

Gadów na wolności jest coraz więcej

We wtorek Ministerstwo Parków Narodowych, Ochrony Przyrody i Roślin (DNP) ogłosiło, że w centralnej prowincji Lopburi, około 160 km na północ od stolicy Tajlandii, Bangkoku, złowiono 134 legwany żyjące na wolności . Z kolei w prowincji Udon Thani odkryto sześć zwierząt a kolejne 23 w innych miejscach kraju.

Schwytane zwierzęta trafią teraz do ośrodków ochrony przyrody, między innymi w Nakhon Nayok. Z danych podanych przez DNP wynika, że ponad 260 osób w 61 prowincjach zgłosiło lokalnym władzom posiadanie legwanów. Ocenia się, że w Tajlandii łącznie znajduje się ponad 3600 tych zwierząt .

Zakaz dla legwanów w Tajlandii

Ze względu na rosnącą liczbę legwanów żyjących na wolności władze Tajlandii zdecydowały się na wprowadzenie zakazu importu tych zwierząt . Rzecznik rządu Chai Wacharonke ogłosił tę decyzję we wtorek.

Odpowiednią poprawkę w przepisach wprowadzono 17 listopada. Zakaz importu dotyczy wszystkich gatunków tych jaszczurek i obowiązuje do odwołania . Wacharonke dodał, że rząd może rozważyć zniesienie zakazu, jeśli sytuacja dotycząca legwanów znów "będzie pod kontrolą".

Władze Tajlandii informują, że za samowolne uwolnienie gadów i wypuszczenie ich na wolność grozi kara grzywny w wysokości 50 tys. batów (około 5700 zł) albo do sześciu miesięcy więzienia lub obie kary łącznie.

Za złamanie zakazu importu legwanów do Tajlandii kary są jeszcze surowsze. Osobom, które się tego dopuszczą grozi do nawet 10 lat więzienia oraz grzywna do 1 mln batów (około 114 tys. zł).