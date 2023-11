Polacy odkryli nowy gatunek grzyba. Pomaga przetrwać mrówkom

Zależności pomiędzy mrówkami a występującymi w ich najbliższym otoczeniu grzybami wciąż nie są do końca zbadane .

Wiadomo, że niektóre grzyby pasożytują na mrówkach, na przykład Pandora formicae, czy maczużniki (Ophiocordyceps spp.), które doprowadzają do szybkiej śmierci zarażonych owadów .

Nowy gatunek grzyba. Spektakularne odkrycie Polaków

Jak jednak podkreślają polscy badacze w publikacji na łamach czasopisma "Fungal Biology", mrówki i grzyby wchodzą również w symbiozy mutualistyczne, czyli obustronnie korzystne . Okazuje się, że jest to zjawisko znacznie bardziej powszechne, niż dotychczas sądzono .

Do tej pory w ramach badań nad mykobiomem kieszonek policzkowych mrówki ćmawej , prowadzonych przez mykologów z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, z grudek policzkowych wyizolowano różnorodny gatunkowo zespół grzybów.

Grzyby. Polscy naukowcy odkryli nowy gatunek

"Wykonane prace pozwoliły ustalić, że stanowią one nowy, nieopisany dotychczas gatunek grzybów należący do rodziny Trichomeriaceae, do której należą m.in. grzyby przerastające ściany gniazd mrówek kartonowych" - wskazano w publikacji.