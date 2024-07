Jak podaje portal foxweather.com, owady przyleciały na plażę tak licznie, że wypoczywający tam ludzie błyskawicznie poderwali się do ucieczki, co zarejestrowali świadkowie. Rój zaatakował plażowiczów z taką siłą, że w desperacji szukali oni schronienia pod ręcznikami i innymi plażowymi akcesoriami.

USA. Ważki zaatakowały plażowiczów

Ważki pojawiły się na gęsto zatłoczonej Misquamicut State Beach, przez co plażowicze nie mieli ułatwionej drogi ewakuacji. Na opublikowanych w sieci filmikach słychać krzyki dzieci i dorosłych, odganiających od siebie natarczywe owady. Autor jednego z nich nazwał to, co zobaczył "apokalipsą ważek".