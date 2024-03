Znaleziony w dolinie Cajamarca w Peru krąg ma średnicę 18 metrów. Według relacji badających go archeologów powstał on na bazie kamiennych bloków, które umieszczono pionowo, tworząc dwa koncentryczne kręgi . Średnica wewnętrznego kręgu wynosi 16 m.

Peru. Budowla starsza niż piramidy w Egipcie

Dzięki wykorzystaniu metody datowania radiowęglowego fragmentów węgla drzewnego , który wszedł w skład fundamentów konstrukcji, badacze określili czas powstania kręgu . Według nich ma on ponad 4750 lat - co oznacza, że budowla ta jest jednym z najstarszych tworów architektonicznych człowieka na terenie obu Ameryk.

- Oznacza to, że konstrukcja ta została zbudowana około 100 lat przed Wielkimi Piramidami w Egipcie . I mniej więcej w tym samym czasie co Stonehenge - powiedział prof. Toohey.

Cajamarca. Miejsce ceremonii i rytuałów

Na miejscu odnaleziono szereg artefaktów, które należały do lokalnych społeczności prehistorycznych zamieszkujących region peruwiańskich And. Zdaniem Tooheya budowla mogła być miejscem uczestnictwa okolicznych mieszkańców w określonych rytuałach. "Było to prawdopodobnie miejsce spotkań, ceremonii lub rytuałów pierwszych mieszkańców tej części doliny Cajamarca" - wyjaśnił badacz. "Miejscowi prowadzili głównie zbieracko-łowiecki tryb życia. Bardzo możliwe, że ok. 5000 lat temu dopiero rozpoczęli eksperymenty z uprawą roślin i udomowieniem zwierząt" – dodał.