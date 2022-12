Grudniowe długie wieczory to świetna okazja, by zasiąść przed ekranem i poczuć ducha nadchodzących świąt. Świetnie do tego celu nadają się świąteczne komedie romantyczne. Wiedzą o tym także platformy streamingowe, które przygotowały dla swoich użytkowników pokaźną ofertę zarówno znanych i uwielbianych klasyków gatunku, jak i jeszcze ciepłych nowości.

Co zatem nowego w tym roku przygotował Netflix?

"Święta z tobą"

"Święta z tobą" to opowieść o Angelinie, nie najmłodszej już piosenkarce, która zmaga się z brakiem pomysłu na kolejny hit. Przyparta do ściany przez producenta, ratuje się ucieczką z miasta pod pretekstem spotkania się z Cristiną, 15-letnią fanką, która w mediach społecznościowych opowiedziała o swoim wielkim marzeniu spotkania z idolką. Cristina jest półsierotą. Wychowuje ją tata, który także niegdyś marzył o karierze muzycznej. Tymczasem atak zimy odcina drogi z miasta, więc spotkanie z fanką musi się przedłużyć...

Ta produkcja Netflixa nie jest z całą pewnością arcydziełem, które wejdzie do historii kina, ale jest tam dużo przyjemnej muzyki, śniegu i miłości. Czego chcieć więcej?

"Dziennik Noel"

Komedia romantyczna "Dziennik Noel" jest klasycznym wyciskaczem łez z happy endem. Głównym bohaterem jest Jake Turner, święcący tryumfy pisarz, którego dramatyczne dzieciństwo doprowadziło do samotności. Nagła informacja o śmierci matki i przyjęciu spadku w postaci domu, skłania go do wyprawy w rodzinne strony, co jest początkiem bolesnego acz wyzwalającego rozliczenia z przeszłością.

Na miejscu Jake spotyka Rachel, która w jego rodzinnym domu szuka informacji o swojej przeszłości. W dzieciństwie został adoptowana, a jej biologiczna matka miała pracować w domu Jake’a. Wspólnie decydują się na wyprawę, która pozwoli im zmierzyć się z demonami przeszłości, a także zbliżyć się do siebie. Jednak Rachel ma narzeczonego...

Film jest adaptacją książki Richarda Paula Evansa o tym samym tytule. To wzruszająca opowieść, w której bohaterowie mierzą się ze stratą bliskich, brakiem akceptacji, samotnością i obawą przed odtrąceniem i zmianą. A to wszystko tuż przed świętami.

"Zmiłuj się, Graça"

"Zmiłuj się, Graça" to komedia romantyczna prosto z Brazylii. Jest 23 grudnia. Bardzo majętny Carlingos chce zaręczyć się z Izabel, z którą od 10 lat buduje, jak mu się wydaje, szczęśliwy związek. Na jaw jednak wychodzi, że ukochana ma romans. Wybiegając z domu Carlingos wpada na głośną, emocjonalną i nieco nieokrzesaną Graçę, która miała zostać obrabowana na plaży. Postanawia zabrać ją na święta do domu, by udawała jego nową dziewczynę. Zarówno miłość głównych bohaterów, jak i potężne zderzenie kulturowe są nieuniknione.

To zdecydowanie propozycja dla miłośników gatunku. Na korzyść produkcji przemawiają jednak smaczki, mówiące wiele o współczesnej sytuacji społecznej Brazylii. Są też uniwersalne wątki - bratobójcza walka o schedę po seniorce rodu, ukryte konflikty rodzinne oraz skrywane głęboko tajemnice, które komplikują miłosny wątek.

"Niezapomniane święta"

Sierra Belmont, grana przez Lindsay Lohan, główna bohaterka "Niezapomnianych świąt", jest bardzo bogata i bardzo rozpuszczona. Jej pozbawione trosk życie zmienia się, gdy w wyniku wypadku na stoku traci pamięć i nie wie, kim jest. Nieprzytomną Sierrę odnajduje Jake, przystojny wdowiec i kochający ojciec. Gdy nikt nie zgłasza się po Sierrę w szpitalu, Jake zabiera ją do swojego urokliwego pensjonatu górskiego, gdzie Sierra zaczyna uczyć się prostego życia. Tymczasem córka Jake’a poprosiła św. Mikołaja, by tata odnalazł miłość.

To kolejna produkcja Netflixa, gdzie w fabułę wprowadzony jest wątek celebrytów internetowych, którzy są siłą napędową komediowego wydźwięku produkcji.

"Jeszcze przed świętami" (premiera 6 grudnia)

"Jeszcze przed świętami" to polska produkcja wykonana na zlecenie Netflixa. Jest to opowieść o kurierce, 30-latce, samotnie wychowującej syna. Przed nią wielkie zadanie - dostarczenie paczek z prezentami, które ktoś pozamieniał. Nieoczekiwanie na jej drodze stanie pewien niecierpliwy klient...

W główną rolę kurierki wcieliła się Monika Frejczak, nagradzana aktorka teatralna, nominowana w 2019 roku do "Paszportu Polityki". Premiera "Jeszcze przed świętami" już 6 grudnia.

Agata Wilk