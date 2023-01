Leśnik aż ściszył głos. Ostrzega przed takimi śladami w lesie

Bezpośrednie spotkanie z niedźwiedziem - co robić?

Jeśli wszelkie środki ostrożności zawiodły i doszło do bezpośredniego spotkania z niedźwiedziem, trzeba wiedzieć, co robić. Po pierwsze, należy być spokojnym, stanąć w miejscu oraz machać rękoma i mówić zwykłym tonem. Dzięki temu ssak dowie się, że ma do czynienia z człowiekiem. Jeśli niedźwiedź będzie stał spokojnie, odwróć się i oddal się z miejsca standardowym krokiem. Gdy zacznie za tobą podążać, zatrzymaj się.

Czytaj również: Siarka: Na terenach od LP w Jaworznie i Stalowej Woli ma być zainwestowanych 15 mld dolarów

Zwierzę w biegu może osiągnąć prędkość nawet 60 km/h, co sprawia, że jest znacznie szybsze od człowieka. Kiedy zobaczy uciekającą osobę, uzna ją za potencjalną ofiarę. Dlatego, jeśli zaczniesz się oddalać, a niedźwiedź dalej będzie za tobą szedł, ponów tę samą procedurę - stań, machaj rękoma i mów zdecydowanym głosem. Możesz też zacząć stukać kijem o drzewo. Unikaj stosowania piskliwego głosu lub odgłosów wydawanych przez zwierzęta.

Gdy niedźwiedź pomimo tych sygnałów zbliży się do ciebie, połóż się na ziemi, przyjmując pozycję płodu i schowaj głowę między kolana, obejmując nogi. Z reguły niedźwiedź uzna cię za niegroźne stworzenie i się oddali. Gdy zacznie to robić, poczekaj, aż całkowicie zniknie z pola widzenia i słuchu. W innym przypadku może dojść do ataku.

Czytaj również:

Drewno z lasów dla lokalnych mieszkańców. Nowe wytyczne Lasów Państwowych

Siarka: Lasy Państwowe rozpoczynają akcję skupu gruntów pod nowe lasy