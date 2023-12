Odśnieżanie chodnika - czyj to obowiązek?

Odśnieżanie chodnika to obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości, która przylega bezpośrednio do chodnika. Mówi o tym prawo budowlane z 1996 roku, zgodnie z którym właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości. Kodeks wykroczeń przewidział kary za niewywiązanie się z tego obowiązku:

"Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany" ~ Kodeks Wykroczeń, paragraf 1, art. 117.

Jeśli właściciel nieruchomości notorycznie uchyla się od oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu, sprawa może trafić do sądu. Wtedy skończyć się może na kosztach wynoszących nawet 5000 zł.

Kary za nieodśnieżony chodnik to nie wszystko

Kary nie są jedyną konsekwencją, jaką poniesie właściciel nieruchomości, wzdłuż której nie odśnieżył chodnika. Jeśli w takim miejscu dojdzie do wypadku, mogą dojść do tego koszty odszkodowania. Jeśli poszkodowany wylądował w szpitalu i ma na to dokumentację medyczną, może wystąpić do sądu. Ma wtedy prawo do zadośćuczynienia za dotychczasowe leczenie, leki oraz rehabilitację, a nawet do renty.

Na dochodzenie swoich praw w sądzie poszkodowany ma trzy lata. Nie zawsze sprawa kończy się zasądzeniem odszkodowania. Prawo nie określa, ż jaką częstotliwością powinien być odśnieżany chodnik. Bywa tak, że mimo starań właściciel nie nadąża z uprzątaniem śniegu z uwagi na aurę. Sąd bierze wtedy pod uwagę, czy czynił w tym kierunki jakiekolwiek działania.

Kiedy właściciel nie musi odśnieżać chodnika?

Nie każdy chodnik musi być odśnieżany przez właściciela. Przepisy mówią, że nie spoczywa na nim obowiązek dbania o czystość chodnika, jeśli:

między jego posesją a chodnikiem jest pas zieleni miejskiej lub rów melioracyjny;

gmina pobiera opłaty za parkowanie w miejscu przeznaczonym na ruch pieszy (czyli na chodniku)

część chodnika jest przystankiem autobusowym lub torowiskiem.

Odśnieżanie dotyczy chodnika leżącego bezpośrednio przy działce. Warto wiedzieć, że uprzątniętego śniegu nie wolno zgarniać na jezdnię.

Czy odśnieżanie dachu jest obowiązkowe?

Odśnieżanie dachu jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem ludzi i konstrukcji budynku. Śnieg jest ciężki - jego metr sześcienny może ważyć od 100 do 800 kg, w zależności od tego, do jakiego stopnia jest mokry. To potężne obciążenia dla budynków, dlatego odśnieżanie dachu regulują przepisy prawa budowlanego. Artykuł 61, pkt 1 Prawa budowlanego mówi, że zarządca nieruchomości jest zobowiązany:

"zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt"

Niedostosowanie się do tych przepisów grozi mandatem w wysokości od 500 do 1000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara wzrośnie do 5000 złotych. Nieodśnieżony dach i zwisające z niego sople mogą również skończyć się rokiem pozbawienia wolności. Tu również w razie wypadku, właściciel nieruchomości może ponieść koszty odszkodowania dla osób, które ucierpiały w wypadku.

Jak odśnieżać dach? Ile to kosztuje?

Nie każdy może jednak wejść na dach i go oczyszczać. Osoba, która może to zrobić, powinna mieć skończony kurs BHP w zakresie odśnieżania dachów. Dodatkowo musi ona posiadać aktualne badania lekarskie. Wymaga ich praca nawet na wysokości poniżej trzech metrów.

Właściciele i zarządcy budynków często korzystają w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych firm. Ich stawki uzależnione są od powierzchni i rodzaju dachu. Więcej zapłacimy za odśnieżanie dachu skośnego, tu ceny często ustalane są indywidualnie. W przypadku dachów płaskich koszty oscylują przeważnie w okolicach 4-5 zł za metr kwadratowy.

Źródła: Prawo budowlane, Kodeks wykroczeń.