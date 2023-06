Spis treści: 01 Co to jest działka ROD?

02 Jak zostać działkowcem?

03 Czy działkę ROD można mieć na własność?

04 Ile wynoszą i jakie są opłaty na ROD?

05 Jakie są ceny działek ROD?

06 Czego nie wolno robić na działce ROD?

Co to jest działka ROD?

ROD to skrót od Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Są one zwykle wydzielonym obszarem z działkami oddanymi do użytku osobom fizycznym. Zgodnie z regulaminem mają one służyć przede wszystkim uprawie - warzyw, kwiatów, drzew owocowych. Jednak w ostatnich latach przeważa funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa. Młodsze pokolenie działkowców woli spędzić czas na wypielęgnowanej działce w hamaku bądź na leżaku, zamiast uprawiać grządki bądź przycinać drzewka owocowe.

Przestrzeń użytkowana w ogrodach ROD daje namiastkę prywatności i... własności. Działki ROD są bowiem własnością Rodzinnego Ogrodu Działkowego, bądź znajdują się w jego zarządzie, a działkowiec jest jedynie dzierżawcą takiej działki.

Jak zostać działkowcem?

Działkowcem można zostać poprzez zawarcie umowy dzierżawy działki z zarządem ROD. Drugim sposobem jest umowa przekazania prawa do działki zawarta z poprzednim użytkownikiem terenu. Taką umowę może zawrzeć jedynie osoba pełnoletnia zamieszkująca na terenie Polski.

Działkowcem nie można zostać na mocy prawa spadkowego. Prawo do korzystania z działki ROD nie podlega bowiem dziedziczeniu. Jedynymi osobami, które mogą być działkowcami wspólnie, mając prawo do dzierżawienia jednej działki, są małżeństwa.

W celu zostania działkowcem trzeba skontaktować się z zarządem ROD, który poinformuje, czy w wybranym ogrodzie znajdują się działki nieużytkowane. W przypadku dostępności można ubiegać się o prawo do dzierżawy. W tym celu trzeba złożyć podanie i wypełnić deklarację członkowską Polskiego Związku Działkowców.

Następnym krokiem do stania się działkowcem jest przejście szkolenia, które jest organizowane przez Polski Związek Działkowców. Po spełnieniu wszystkich wymagań członkostwo PZD zostaje nadane kandydatowi, który otrzymuje także prawo do użytkowania działki.

Czy działkę ROD można mieć na własność?

Działki ROD nie można mieć na własność. Wszystkie działki, a także części wspólne, z których korzystają wszyscy działkowcy, należą do Polskiego Związku Działkowców bądź są w jego zarządzie lub dzierżawie. Nie wszystko na terenie ogrodów działkowych jest własnością PZD.

Przedmioty, które znajdują się na działce ROD i zostały sfinansowane przez dzierżawiącego ją działkowca, są jego własnością. Dotyczy to nasadzeń czyli drzew, krzewów, bylin oraz urządzeń, a także obiektów takich jak domek czy altana.

Ile wynoszą i jakie są opłaty na ROD?

Chcąc nabyć prawa do dzierżawy działki ROD, trzeba się liczyć z opłatami. Ze strony Polskiego Związku Działkowców możemy się dowiedzieć, że na nowego działkowca czekają dwie opłaty:

Opłata ogrodowa , która zostanie przeznaczona na remonty lub konserwacje. Jest ona podwyższona o kwotę określoną przez zarząd ROD .

, która zostanie przeznaczona na remonty lub konserwacje. Jest ona podwyższona o kwotę określoną przez . Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez okręgową radę PZD. Kwota ta nie może przekroczyć 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto też wiedzieć, że opłaty ogrodowe naliczane są od 1 m2 działki ROD. Dodatkowo działkowiec ponosi indywidualne opłaty za zużytą wodę i wykorzystaną energię elektryczną, jeśli ma do nich dostęp na działce.

Do ponoszonych opłat należy także doliczyć koszty wywozu śmieci, które zwykle rozkładane są na wszystkich działkowców.

Jakie są ceny działek ROD?

Ceny działek ROD zależą przede wszystkim od sprzedających. Poniesione koszty mogą się także zmieniać w zależności od miasta, w którym znajduje się ROD, lokalizacji konkretnych ogródków i ich atrakcyjności.

Zdecydowanie wyższe ceny działek ROD będą w dużych miastach i w tych ogrodach, które są cieszą się dużą renomą i zainteresowaniem.

Niższe ceny będą mieć działki w ogrodach położonych nieatrakcyjnie, na przykład z utrudnionym dojazdem, bez możliwości dojazdu komunikacją miejską lub leżące daleko za miastem.

Ze względu na regulamin ceny na rynku dotyczą odkupienia wyposażenia działek. Jakie są ceny działek w ogródkach działkowych? Ceny działek ROD wahają się od 15 tysięcy zł do nawet 200 tysięcy zł. Należy jednak pamiętać, że na sprzedaż działki musi wcześniej zezwolić zarząd ogrodu działkowego ROD.

Czego nie wolno robić na działce ROD?

ROD ma jasno określony regulamin, który zabrania pewnych działań. Lista zakazów nie jest długa, jednak nieprzestrzeganie jej może mieć poważne konsekwencje. W najgorszym przypadku za złamanie regulaminu ROD grozi rozwiązanie umowy o dzierżawę.

Przede wszystkim na działkach ROD zakazuje się zamieszkiwania, czyli stałego przebywania. Nie wolno mieszkać zarówno na działce, jak i w altanie. Zakazuje się także wynajmowania przestrzeni i prowadzenia na terenie działek działalności w celach zarobkowych.

Regulamin ROD zakazuje także korzystania na terenie działek z pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że bez zgody walnego zebrania nie można wjeżdżać samochodem na działkę. Zwykle mają do tego prawo osoby uprawnione, na przykład niepełnosprawni. Zazwyczaj zarząd zezwala także na dowiezienie ciężkich przedmiotów na działkę.

Jednak parkować pojazdów w dowolnym miejscu, w tym w alejkach, nie wolno. Każdy ogród działkowy powinien mieć wyznaczony parking, poza którym nie wolno parkować.

Ponadto na ROD zakazuje się śmiecenia i zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów i całego obszaru, który należy do ogródków. Dotyczy to wszystkich odpadów, czyli tych, które pochodzą z działki, ale także tych spoza niej.

