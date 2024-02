Co to jest rok przestępny?

Rok przestępny to wydłużenie roku kalendarzowego, które występuje raz na cztery lata. W tym czasie zamiast 365 dni mamy ich 366. Do kalendarza dochodzi więc jeden dodatkowy dzień. Zawsze wypada on w tym samym miesiącu, jakim jest luty. Skutkuje to tym, że luty w tym szczególnym roku ma 29 dni, gdy zwykle ma ich zaledwie 28.

Celem stosowania roku przestępnego jest dostosowanie roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego. Wykorzystywany jest on jedynie w kalendarzach, które opierają się na obiegu Ziemi wokół Słońca. Może się także znaleźć w tych polegających na połączeniu cyklu księżycowego i słonecznego.

Rok przestępny 2024 - dlaczego co cztery lata?

Rok przestępny następuje dokładnie co cztery lata z powodu występujących różnic czasowych między rokiem kalendarzowym a rokiem zwrotnikowym. Użytkowany na co dzień rok kalendarzowy trwa zawsze od 1 stycznia do 31 grudnia, mając 365 dni. Służy on nam jako jednostka czasu i nie jest wprost związany z ruchem obiegowym Ziemi.

Rok zwrotnikowy natomiast trwa równo 365 dni 5 godzin 48 minut i 45,989 sekund. Określa zatem czas, w jakim Ziemia okrąży Słońce. Z tego powodu między tymi jednostkami jest niemalże sześć godzin różnicy.

Sześć godzin, które dzieli rok zwrotnikowy i rok kalendarzowy, prowadzi do tego, że co cztery lata różnica jest równa 24 godzinom, czyli całej dobie. Przez to dojście jednego dnia w lutym sprawia, że czas kalendarzy może się ze sobą wyrównać.

Rok przestępny - jak obliczyć, kiedy wypada?

Kiedy wypadnie następny dłuższy rok najłatwiej obliczyć, jeśli wiemy, kiedy był ostatni. Wówczas wystarczy dodać do niego odpowiednią liczbę lat, a wynik będzie odpowiedzią na nurtujące pytanie.

Jeśli jednak nie wiemy tego, to szybko zweryfikujemy, który rok będzie przestępny, stosując się do dwóch istotnych zasad. Za rok przestępny uznaje się ten, który:

jest podzielny przez cztery;

jest niepodzielny przez 100 (z wyjątkiem lat podzielnych przez 400).

Dzięki tym informacjom wiemy, że latami przestępnymi były np. rok 1600, czy rok 2000, ponieważ są podzielne przez 400. W wyżej podane kryteria wpisuje się również 2024 rok, który można podzielić przez cztery.

Rok przestępny - skąd nazwa zjawiska?

Nazwa "rok przestępny" pochodzi od czasownika "przestąpić", który oznaczał "przejść, przekroczyć coś". Od niego został utworzony przymiotnik "przestępny", wskazujący na omijanie czegoś.

Wyraz odnosił się do omijania 29 lutego, który przyjął nazwę "dzień przestępny". Określenie było inspiracją dla nazwy "rok przestępny". Zwrotu używano, gdy w kalendarzu pojawiał się dodatkowy dzień lutego, który zwykle był pomijany.