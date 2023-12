Nowe badania naukowców wskazują na powód, dla którego niektórzy kładą się wcześnie spać i wstają niemal o świcie. Wszystko za sprawą DNA odziedziczonego od neandertalczyków. Eksperci są zdania, że chociaż większość genów pozyskanych w starożytności zanikła, część z nich tak naprawdę się zachowała.

Badanie naukowców. Dlaczego niektórzy są porannymi osobami?

- Analizując fragmenty DNA neandertalczyków, które pozostały w genomach współczesnych ludzi, odkryliśmy uderzający trend - stwierdza John Capra, epidemiolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Okazuje się, że wiele z tych fragmentów miało wpływ na geny, które odpowiadają za zegar biologiczny człowieka. W większości przypadków stwierdzono, że "zwiększa to skłonności do bycia poranną osobą".

Aby mieć pewność naukowcy zwrócili się o pomoc do Biobanku w Wielkiej Brytanii, który przechowuje informacje genetyczne oraz te dotyczące stylu życia 500 tys. osób. Potwierdzono, że wiele osób posiada warianty genów neandertalczyków, a dodatkowo są one powiązane z wczesnym wstawaniem. Mogłoby się wydawać, że jest to przełomowe odkrycie, jednak eksperci nieco studzą emocje.

Wskazano, że do bycia poranna osobą geny neandertalczyków nie są niezbędne - wpływają na to "setki innych genów", a także czynniki środowiskowe i kulturowe, a same geny sprzed wielu lat mają na to tylko niewielki wpływ.

Wczesne wstawanie. Powodem geny neandertalczyków

John Capra przypuszcza, że wiele osób posiada geny neandertalczyków, bo pomogły one przystosować się ich przodkom na wysoko położonych szerokościach geograficznych. - Nie sądzimy, by bycie poranną osobą było rzeczywiście korzystne. Uważamy raczej, że jest to sygnał posiadania szybciej działającego zegara biologicznego, który jest w stanie lepiej dostosować się do sezonowych zmian poziomu światła - twierdzi naukowiec.

Podobnego zdania jest prof. Mark Maslin z University College London, który nie brał udziału w badaniach. Zaznacza, że podczas ewolucji długość dnia neandertalczyka wynosiła średnio 12 godzin, ponieważ znaczną część czasu poświęcano na szukanie żywności - teraz jest to zaledwie 30 proc. czasu. - Im dalej na północ, tym krótsze stają się dni w zimie, kiedy żywności jest szczególnie mało, więc dla neandertalczyków sensowne było wyruszenie na zbieranie żywności, gdy tylko pojawi się światło - stwierdza Maslin.

Portal brytyjskiego dziennika "The Guardian" wyjaśnia, że podczas kiedy 70 tys. lat temu homo sapiens migrowali z Afryki do Eurazji napotkali tam neandertalczyków. Poprzez krzyżowanie ich genów współcześnie ludzie mogą nosić blisko cztery proc. DNA pochodzącego właśnie od neandertalczyków - geny wpłynęły na pigmentację skóry, włosy czy odporność.

Źródło: "The Guardian"

***

