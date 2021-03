Utrata węchu i smaku nie wystarczą, by formularz skierował pacjenta na test w kierunku COVID-19. Tak samo kaszel, gorączka i duszność. Doktor Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, w rozmowie z Interią przyznaje, że kwestionariusz kieruje na test głównie "przypadki pewne". - Zgłosiłem problem ministrowi zdrowia. Obiecał przyjrzeć się sprawie - mówi lekarz.

Lekarze alarmują: algorytm formularza kierującego na test jest wadliwy

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji ogłosił zmianę zasad dotyczących wykonywania testów na koronawirusa. Od teraz kontakt z lekarzem nie jest konieczny. - Jeśli mają państwo objawy koronawirusa albo mieliście kontakt z osobą zakażoną, możecie wypełnić formularz na stronie. Oddzwoni konsultant i wystawi skierowanie na test - mówił minister.

Kwestionariusz można wypełnić na stronie gov.pl/dom. Jednak dostanie się na test nie jest takie proste.

Kaszel oraz duszność, bez węchu i smaku

"Czy przebywałeś w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut?" "Czy miałeś bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2?" - to dwa pierwsze pytania formularza. Jeśli pacjent nie miał kontaktu, lub o nich nie wie i zaznacza w obu przypadkach odpowiedź "NIE", prawdopodobieństwo dostania się na test jest bardzo niskie.

Po zaznaczeniu w dalszej części objawów: gorączka, kaszel, katar, nie jesteśmy kierowani na test.



Również po zaznaczeniu "upośledzonego węchu i smaku" na test nie zostaniemy skierowani.



Zdjęcie Formularz STOP COVID / Archiwum prywatne / archiwum prywatne

"Trzeba mieć naprawdę dużo objawów"

Rozmawiamy z doktorem Tomaszem Zielińskim, wiceprezesem Porozumienia Zielonogórskiego. - W moim przekonaniu formularz, jeżeli ma do czegoś służyć, powinien prowadzić do postępowania zgodnego z wytycznymi. Dla mnie, jako lekarza, wytyczną na dzisiaj jest tak zwana definicja przypadku, czyli opracowanie przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 października zeszłego roku. Definicja ta wskazuje, kiedy podejrzewamy pacjenta, że może być zakażony i kiedy go testujemy - mówi na wstępie lekarz.

I wyjaśnia: - Mamy tam klasyfikację przypadków - łagodniejszą wersję, czyli przypadek możliwy, dalej przypadek prawdopodobny i przypadek potwierdzony. Dziwnym by było, gdyby formularz prowadził tylko do testowania przypadku pewnego, a trochę tak to teraz działa. Aby załapać się na test z formularza trzeba mieć naprawdę dużo objawów.

W jego ocenie kierowanie na test powinno opierać się przynajmniej na przypadku prawdopodobnym. - Taki pacjent "prawdopodobny" to każda osoba, która spełnia kryterium kliniczne, czyli ma np. gorączkę, kaszel lub duszność, a także kryterium epidemiologiczne, czyli miała bliski kontakt z osobą zakażoną lub każda osoba spełniająca tylko kryterium kliniczne w postaci nagłej utraty smaku lub węchu. Jeżeli ktoś wybierze utratę węchu lub smaku w formularzu powinien być zakwalifikowany, nawet jeśli nie spełnia kryterium epidemiologicznego, czyli nie miał kontaktu z zakażonym - stwierdza dr Zieliński.

Lekarze kwalifikują, formularz - nie

- Tak się nie dzieje, sprawdziłem to. Wpisałem w formularz m.in. objawy pięciu pacjentów, których zakwalifikowałem wczoraj na test. Żaden z nich, według formularza, nie musiał na test się skierować. Co więcej, mam już wyniki trzech z tych pięciu osób - tylko jeden pacjent jest negatywny, pozostali są zakażeni koronawirusem - dodaje lekarz.

Problem z formularzem zauważyli też inni lekarze.



Jedna z internautek pod postem Ministerstwa Zdrowia w mediach społecznościowych napisała: "W domu dwie pozytywne osoby. Moje odpowiedzi w ankiecie: miałam kontakt z osobami zarażonymi, obecnie mam gorączkę, kaszel, ból głowy, zmęczenie, duszność... wynik: zagrożenie zakażenia koronawirusem jest niskie".



Apel do ministra zdrowia

Dr Tomasz Zieliński mówi jeszcze: - W moim przekonaniu musimy testować więcej, niż teraz, a ten formularz temu nie sprzyja. Zgłosiłem problem ministrowi zdrowia. Obiecał przyjrzeć się sprawie.

My również zwróciliśmy się z pytaniami do Ministerstwa Zdrowia. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy algorytm w formularzu zostanie zmieniony i w jaki sposób. Do momentu publikacji artykułu odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Zostanie załączona, gdy tylko ją otrzymamy.



Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas wtorkowej konferencji prasowej mówił: - Wprowadziliśmy w ciągu ostatniej godziny zmiany w formularzu. On był przeniesiony wprost z teleporady. Jednym z podstawowych warunków była utrata węchu i smaku. Jednak biorąc pod uwagę to, że w brytyjskiej wersji koronawirusa często nie występuje utrata węchu i smaku, a występują inne objawy, jak ból gardła, został zniesiony wymóg utraty węchu i smaku, by zostać skierowanym na test. Jeśli zaznaczamy, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, zostaniemy skierowani na test. Jeżeli mamy jakiekolwiek objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, zostaniemy skierowani na test. W tej chwili zapisów mamy kilkaset na godzinę.

Warto podkreślić, że nadal, przy braku objawów epidemiologicznych, a przy utracie węchu i smaku, formularz nie kieruje na test.

