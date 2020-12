Ministerstwo Zdrowia: Pilotaż centrów zdrowia psychicznego wydłużony do końca 2022 r.

Program pilotażowy centrów zdrowia psychicznego nie zakończy się w czerwcu, ale zostanie wydłużony do końca 2022 r. - poinformował resort zdrowia. Ministerstwo zaproponowało też zmiany w kwestii finansowania centrów.

Pilotaż centrów zdrowia psychicznego (CZP) trwa od lipca 2018 r. Centra zapewniają pacjentom kompleksową pomoc psychiatryczną w poradniach, oddziałach dziennych i stacjonarnych. Zmiana sposobu realizacji opieki psychiatrycznej ma przeciwdziałać stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym i pomóc w uzyskaniu przez pacjenta kompleksowego wsparcia np. blisko miejsca zamieszkania, szkoły, pracy.

Pilotaż działalności centrów miał się zakończyć nie później niż do 30 czerwca 2021 r. We wtorek opublikowano jednak projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia, w którym zaproponowano wydłużenie programu. Zgodnie z projektem pilotaż ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 r.

"Przedmiotowa decyzja jest podyktowana sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która w istotny sposób zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Stawki za leczenie wzrosną

Projekt przewiduje podwyższenie stawki ryczałtu. "Wzrost stawki ryczałtu jest wynikiem jej waloryzacji (...), jednocześnie dostosowano w związku z przedłużeniem pilotażu terminy trzech przyszłych waloryzacji" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

W projekcie doprecyzowano też kwestię wyznaczania w CZP koordynatorów opieki dla poszczególnych pacjentów, a nie jednego koordynatora opieki udzielanej przez CZP. Ponadto w projekcie zapisano m.in., że centra nie będą musiały mieć własnego oddziału całodobowego.

"Przygotowana propozycja zawiera możliwość zgłoszenia przez podwykonawcę oddziału całodobowego współpracującego z CZP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej zawieranej przez niego z Funduszem. Celem takiego działania jest ograniczenie motywowania do zwiększania bazy łóżkowej oraz umożliwienia świadczenia podwykonawstwa w sposób racjonalny ekonomicznie" - wskazano w uzasadnieniu.