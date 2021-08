Analiza przeprowadzona przez naukowców z uniwersytetu w Hongkongu dowiodła, że w 1990 r. średni poziom przypadających na 100 tys. osób na świecie samobójstw wynosił 13,8. Z kolei w 2019 r. liczba ta zmniejszyła się do 9,8 przypadków.

W okresie trzech ostatnich dekad zmiana najbardziej uwidoczniła się w przypadku kobiet. Spadł z 11 przypadków samobójstw na 100 tys. kobiet do poziomu 6,1 w 2019 r. Z kolei w przypadku mężczyzn liczba samobójstw zmniejszyła się w tym okresie z 16,6 do 13,5 przypadków na 100 tys.



Autorzy analizy wskazali, że choć ogólna liczba samobójstw na świecie wyniosła w 2019 r. prawie 759 tys., czyli o 20 tys. więcej przypadków niż w 1990 r., to zaznaczyli, że podczas ostatnich trzech dekad liczba populacji świata wzrosła o ponad 2,5 mld osób.



Reklama

Trend przełamała pandemia

W ostatnim wydaniu magazynu "Injury Prevention" redakcja pisma powołując się na analizę danych dotyczących samobójstw na świecie wykonaną przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) z Atlanty wskazała, że przełom w statystykach przyniesie okres pandemii COVID-19.



"Pomiędzy 2019 r. a 2020 r., jak wskazują światowe statystyki, liczba samobójstw wzrosła ponad dwukrotnie" - odnotowało pismo.