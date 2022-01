- W czasie, gdy po raz pierwszy wysunięto te zarzuty, premier zalecił jej złożenie formalnej skargi do CCHQ (kierownictwa Partii Konserwatywnej red.). Nie skorzystała z tej propozycji. Premier poprosił teraz urzędników o ustalenie faktów na temat tego, co się stało. Jak mówił wtedy, premier traktuje te zarzuty bardzo poważnie - oświadczył rzecznik Johnsona.

Boris Johnson traktuje zarzuty Nusrat Ghani bardzo poważnie

49-letnia obecnie Ghani objęła na początku 2018 roku stanowisko wiceministra transportu ds. lotnictwa i transportu morskiego w gabinecie Theresy May i utrzymała je, gdy w lipcu 2019 roku funkcję premiera przejął Johnson. Ale straciła je w lutym 2020 roku podczas niewielkiej rekonstrukcji rządu.

Reklama

W opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla "Sunday Timesa" Ghani powiedziała, że była zaskoczona decyzją, ale uważała ją za wyłącznie związaną z polityką, jednak później na spotkaniu z whipami (posłami odpowiedzialnymi za dyscyplinę klubową red.), dowiedziała się czegoś innego.

"Powiedziano mi, że na spotkaniu na Downing Street w sprawie rekonstrukcji 'muzułmańskość' została podniesiona jako 'kwestia', że mój status 'muzułmańskiej minister' sprawiał, że koledzy czuli się niekomfortowo i istniały obawy, że 'nie byłam lojalna wobec partii, ponieważ nie zrobiłam wystarczająco dużo, aby bronić partii przed zarzutami islamofobii" - mówiła Ghani.

Ghani zadowolona ze wszczęcia postępowania

Ghani z zadowoleniem przyjęła decyzję o wszczęciu śledztwa. "Jak powiedziałam premierowi wczoraj wieczorem, chcę tylko, aby potraktowano to poważnie i aby przeprowadził on dochodzenie. Z zadowoleniem przyjmuję jego decyzję, aby zrobić to teraz. Zakres uprawnień dochodzenia musi obejmować wszystko, co zostało powiedziane na Downing Street i przez whipa" - napisała na Twitterze.

Zarzuty Ghani są kolejną w ostatnich dniach kontrowersją dotyczącą zasad panujących w klubie Partii Konserwatywnej. W zeszłym tygodniu dwóch posłów mówiło o zastraszaniu i szantażowaniu tych, których podejrzewano o chęć głosowania niezgodnie z polityką rządu.

W obecnym rządzie Johnsona jest dwóch ministrów, których korzenie wywodzą się z krajów muzułmańskich - minister zdrowia Sajid Javid i minister edukacji Nadhim Zahawi.