Zegarek ostatniego cesarza Chin sprzedany. Rekordowa kwota

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Zegarek Patek Philippe należący niegdyś do ostatniego cesarza Chin Aisina Gioro Puyiego został sprzedany na aukcji w Hongkongu. Ostateczna kwota 49 mln dolarów hongkońskich (ok. 6,2 mln dolarów) ponad dwukrotnie przebiła wartość szacunkową. To absolutny rekord w przypadku "cesarskich" zegarków z całego świata.

Zdjęcie Patek Philippe Ref 96 Quantieme Lune należący do ostatniego cesarza Chin / PETER PARKS / AFP / East News