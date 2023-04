"To na 100 proc. Auschwitz. Byłem tu w zeszłym roku. Tego się nie zapomina" - potwierdził jeden z widzów. Inni komentujący nazywają to "najgorszym prawdziwym żartem na Prima Aprilis", prognozują, że "ktoś straci pracę". Jednocześnie większość fanów jest przekonana, że doszło do pomyłki ze strony producenta i montażysty i nie było to celowe działanie.

Informacja o skandalicznym montażu ostatecznie dotarła do przedstawicieli WWE. Fragment ze zdjęciem został wycięty z nagrania opublikowanego przez federację. Nie zajęto jednak oficjalnego stanowiska w sprawie. Reaguje stowarzyszenie: Skandal Na nagranie w rozmowie z niemieckim "Bildem" zareagował Christoph Heubner, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (przewodniczącym stowarzyszenia jest Marian Turski - red.). - Dla ocalałych to przykład skandalicznego i bezwstydnego procesu zapominania i ignorancji pokazujący, że wiedza o historii Auschwitz w USA coraz bardziej spada - wskazał Heubner. Dodał, że podobne działania tworzą przestrzeń dla ruchów populistycznych. O komentarz do pojawienia się zdjęcia na gali wrestlingu poprosiliśmy rzecznika prasowego Muzeum Auschwitz Bartosza Bartyzela. W rozmowie z Interią zapewnił, że przedstawiciele Muzeum przyjrzą się sprawie.