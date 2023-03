Holenderska telewizja przeprasza za użycie zdjęcia z Auschwitz-Birkenau

W programie EditieNL stacji RTL News wykorzystano zdjęcie torów prowadzących do obozu Auschwitz-Birkenau. W materiale mówiono o holenderskiej sieci kolejowej. Obok informacji o trakcji i stacjach w Holandii wyświetlono fotografię torów, którymi transportowano więźniów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Jak zauważa serwis AD.NL, widzowie programu zauważyli błąd, a dowody udostępnili w mediach społecznościowych.

Holenderska stacja przeprasza za błąd

Redaktor naczelny RTL News, który odpowiada za audycję, stwierdził, że to "bolesna pomyłka". - To błąd ludzki, który nie powinien był dotrzeć do transmisji z powodu naszej zasady czterech oczu - powiedział.

EditieNL także przeprosił za błąd. "W naszej dzisiejszej audycji przez pomyłkę pokazaliśmy zdjęcie Auschwitz. To nigdy nie powinno się zdarzyć. Przepraszamy za tę pomyłkę" - napisał na Twitterze program informacyjny RTL.