Zwolniony z aresztu to obywatel Chorwacji. Obywatel Wielkiej Brytanii wciąż jest zatrzymany - przekazał prokurator cytowany przez agencję Reutera.



W poniedziałek prokuratura w Malmoe poinformowała o zatrzymaniu dwóch marynarzy z brytyjskiego statku Scott Carrier, obywateli Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji, podejrzanych o "kierowanie jednostką pod wpływem alkoholu" oraz "rażące zaniedbania w ruchu morskim".

Z najnowszych informacji wynika, że zarzuty pod adresem Chorwata osłabły, ale wciąż jest on podejrzany.



Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 13 grudnia nad ranem. Podczas mgły 90-metrowy brytyjski statek staranował na Bałtyku w cieśninie między Bornholmem a szwedzkim miastem Ystad 55-metrowy frachtowiec z dwoma Duńczykami na pokładzie. W wyniku zderzenia mniejsza jednostka przewróciła się do góry dnem. Brytyjski statek wyszedł bez szwanku i znajduje się obecnie w porcie w Ystad.



We wnętrzu duńskiego statku znaleziono ciało marynarza. Drugi członek załogi pozostaje zaginiony.



