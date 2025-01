Południowokoreańskie służby próbują aresztować zawieszonego w obowiązkach prezydenta, choć nie jest to proste - specjalna jednostka odpowiadająca za ochronę Jun Suk Jeola uniemożliwia jego zatrzymanie, a wokół prezydenckiej rezydencji wyrosły umocnienia i barykady. Sytuacja pozostaje napięta, a władze zastanawiają się, jak sforsować obwarowania, nie doprowadzając do eskalacji. Wszystko to pokłosie wprowadzenia kilkugodzinnego stanu wojennego.