Do ataku doszło o godzinie 19:04. Zaraz potem kierowca został zatrzymany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdem biorącym udział w zdarzeniu było ciemne BMW. Według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów w ataku rannych zostało od 60 do 80 osób, a co najmniej jedna osoba nie żyje.