W Magdeburgu, na wschodzie Niemiec samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Jak podał portal dziennika "Bild", od 60 do 80 osób mogło zostać rannych. Według informacji portalu, zginęło co najmniej 11 osób. Z kolei według oficjalnych informacji władz landu, zginęły co najmniej dwie osoby.