Wypadek w parku rozrywki. Sześciolatek wypadł z wagonika

Jak informują lokalne media, do poważnego wypadku doszło w USA w piątek, na kolejce Galaxy Spin w Fun Spot America, niedaleko Kissimmee .

Zespół ratowniczy otrzymał telefon, w którym świadkowie poinformowali o wypadnięciu z wagonika sześcioletniego chłopca . Jak wynika z oświadczenia miejscowej straży pożarnej, dziecko najprawdopodobniej spadło z wysokości blisko sześciu metrów , co spowodowało poważne obrażenia.

Chłopiec został odwieziony do szpitala Orlando Health Arnold Palmer Hospital for Children. Informacje o jego aktualnym stanie zdrowia nie są podawane do mediów.