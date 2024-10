- To prawdziwy dowód na doświadczenie naszych załóg lotniczych, szybką koordynację partnerów z Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) i współpracę wszystkich zaangażowanych w zapewnienie bezpiecznego lądowania - ocenił we wtorek Brandon Tucker, dyrektor oddziałów lotniczych i morskich (AMBA) w San Diego, cytowany przez agencję UPI.

USCBP zareagowała na incydent w dwusilnikowym , turbośmigłowym samolocie Super King Air 350ER, do którego doszło pod koniec minionego tygodnia.

Pracownicy urzędu udzielili instrukcji pasażerowi, który był zaznajomiony z kierowaniem samolotem, lecz nie miał licencji pilota . Umożliwiło to bezpieczne lądowanie.

USA. Pasażer przejął stery w samolocie

Do akcji użyto też wielozadaniowego samolotu do powiadamiania pasażera o prawidłowej ścieżce lotu, aby dotarł do lotniska Meadows Field w Bakersfield.