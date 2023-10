"Podejrzany jest przetrzymywany w areszcie i nie przyznaje się do winy " - podała Prokuratura Krajowa Finlandii.

Finlandia: Haker wykradł dane od psychoterapeutów

Sprawa Kivimäki sięga do 2018 roku, gdy doszło do włamania w fińskiej firmie Vastaamo , która nadzoruje ośrodki psychoterapii w całym kraju. Podczas ataku hakerskiego skradziono tysiące notatek lekarzy, które powstały w trakcie sesji z pacjentami .

Jak podała prokuratura, po kradzieży Kivimäki usiłował wyłudzić od firmy 360 tys. euro w bitcoinach w zamian za nieupublicznianie poufnych danych. "Gdy Vastaamo odmówiło zapłaty Kivimäki zaczął udostępniać dane, mając nadzieję na wywarcie presji na firmie " - podaje The Guardian.

Co więcej, podejrzany miał wysłać do pacjentów wiadomości, w których groził, że ujawni zapisy z ich sesji terapeutycznych. Kivimäki żądał od nich od 200 do 500 dolarów.