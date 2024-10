Setki okrągłych obiektów wielkości piłek golfowych i tenisowych we wtorek pojawiły się na popularnych plażach Coogee, Maroubra i Gordons Bay - poinformował australijski Urząd Ochrony Środowiska (EPA). Na plaży Maroubra było ich niewiele, więc dostępu do niej nie ograniczono. Dwie pozostałe trzeba było jednak zamknąć.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store Reklama

Czarne kulki: Podejrzewają, co to jest

Chociaż we wtorek nie było jeszcze pewności, czym są tajemnicze zjawiska, burmistrz miejscowości Randwick, Dylan Parker, napisał na Facebooku, że mogą to być tak zwane "kule smołowe". Powstają wówczas, gdy wyciekające ze statków lub okrętów paliwo łączy się z wodą morską i odpadkami. Zwykle formują się, gdy w jakiejś jednostce dochodzi do wycieków.

Jak poinformował australijski serwis ABC News, wstępne testy przeprowadzone na zlecenie rady miasta Randwick wskazują, że badany materiał to zanieczyszczenie będące pochodną węglowodorów, co wspierałoby tezę, że faktycznie są to "kule smołowe". Teraz lokalne władze skupią się na akcji uprzątnięcia tych zanieczyszczeń.

Wielkie sprzątanie na plażach

Burmistrz Parker dodał, że miasto współpracuje w akcji sprzątania z EPA oraz władzami stanu Nowa Południowa Walia. "Nasza społeczność bardzo mocno chroni środowisko naturalne i jest to bardzo niepokojący incydent. Obecnie naszym priorytetem jest chronienie zarówno ludności, jak i przyrody wzdłuż wybrzeża oraz w morzu - powiedział burmistrz cytowany przez ABC News. Reklama

Wcześniej minister środowiska w stanie Nowa Południowa Walia, Penny Sharpe, podkreśliła, że "ludzie nie powinni pływać" przy plaży Coogee, która jest zamknięta. Dodała, że pozostałe plaże są czyste, jednak ma nadzieję na odkrycie przyczyn zanieczyszczenia.

Specjaliści zebrali próbki zanieczyszczeń z plaż w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań. "Chcemy to posprzątać tak szybko, jak to tylko możliwe, jednak musimy zrozumieć ich źródło, dowiedzieć się co w nich jest oraz jakie mogą powodować zagrożenie" - powiedziała Penny Sharpe, cytowana przez australijskie media.

Źródło: AFP, ABC.net.au



-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!