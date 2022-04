"Aktor Will Smith zrezygnował z Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences po tym, jak spoliczkował prezentera Chrisa Rocka podczas ceremonii rozdania Oscarów" - podał Reuters powołując się na oświadczenie aktora, opublikowane w amerykańskim tygodniku rozrywkowym "Variety".

"Zdradziłem zaufanie Akademii. Pozbawiłem innych nominowanych i zwycięzców możliwości świętowania i bycia uhonorowanym za ich niezwykłą pracę" - przekazał Will Smith w opublikowanym oświadczeniu.

"Więc rezygnuję z członkostwa w Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej i zaakceptuję wszelkie dalsze konsekwencje, które Rada uzna za stosowne" - dodał aktor.

Oscary 2022. Will Smith przeprasza. "Długa lista skrzywdzonych"

Smith w swoim oświadczeniu napisał, że "lista tych, których skrzywdziłem, jest długa".

"Obejmuje Chrisa, jego rodzinę, wielu moich drogich przyjaciół i bliskich, wszystkich, którzy byli na widowni lub w domu" - napisał Will Smith w tekście opublikowanym przez branżowy magazyn "Variety".

