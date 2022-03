Will Smith publicznie przeprosił Chrisa Rocka

Moje zachowanie podczas wczorajszego rozdania Nagród Akademii było niedopuszczalne i niewybaczalne. Żarty ze mnie to coś, z czym mogę żyć, ale dowcip o chorobie mojej żony to zbyt wiele, zareagowałem emocjonalnie - przekazał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Will Smith. Aktor publicznie przeprosił Chrisa Rocka za uderzenie go w twarz.

Zdjęcie Will Smith przeprosił Chrisa Rocka / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA