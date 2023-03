WHO zwalnia jednego ze swoich szefów. "Rasizm i nadużycia"

Pracownicy WHO po raz pierwszy wystosowali zarzuty przeciwko Takeshiemu w wewnętrznej skardze w październiku 2021 r. Oskarżyli japońskiego szefa o wygłaszanie rasistowskich uwag pod adresem Filipińczyków, obwinianie biedniejszych państw za gwałtowne wzrosty zachorowań COVID-19 i udostępnianie danych Japonii w celu pomocy w planowaniu szczepień.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił zwolnienie regionalnego szefa w środę, wysyłając maila do pracowników - donosi agencja Associated Press. Jak podkreślił, wewnętrzne dochodzenie ujawniło "wyniki niewłaściwego postępowania".

Stwierdzono, że Takeshi był zaangażowany w "agresywną komunikację, publiczne poniżanie i wygłaszanie rasistowskich komentarzy", a także dopuszczał się mobbingu w przypadku co najmniej jednego podwładnego.

Japończyka oskarżono także o tworzenie "toksycznej atmosfery", w której pracownicy bali się wyrażać swoje zdanie i odczuwali brak zaufania ze strony przełożonych.

WHO: Zwolniony szef odpiera zarzuty

W jednym ze zgłoszonych incydentów Takeshi miał zapytać pracownicę pochodzącą z Filipin: Ilu ludzi na Pacyfiku zabiłaś do tej pory i ile jeszcze chcesz zabić?". Następnie zapytał, czy "nie jest w stanie przygotować dobrych prezentacji, ponieważ jest Filipinką".

Takeshi, który pełnił funkcję regionalnego szefa WHO od stycznia 2019 roku, stanowczo zaprzeczył zarzutom, posuwając się jedynie do przyznania, że był "surowy dla pracowników". Nie przyznał się natomiast, aby uderzał w jakąkolwiek narodowość.

W kwietniu 2022 r. pracownicy donieśli, że ich szef manipulował wewnętrznym dochodzeniem, nakazując zniszczenie obciążających go dokumentów i nakazując personelowi IT monitorowanie wszystkich służbowych skrzynek e-mail pracowników. Do sierpnia 2022 roku został skierowany na urlop na czas nieokreślony.

Nadużycia w WHO. Nowy szef regionalny poszukiwany

W środowym mailu Tedros opisał zwolnienie Takeshiego jako "bezprecedensową i pełną wyzwań podróż dla nas wszystkich" - donosi AP.

Dyrektor generalny WHO poinformował również, że poszukiwania następcy rozpoczną się w przyszłym miesiącu, a wybór zostanie ogłoszony w październiku.



Biuro Western Pacific obejmuje 37 krajów i terytoriów. Tymczasowo obowiązki dyrektora regionalnego pełni osoba spoza regionu Zachodniego Pacyfiku - Węgierka Zsuzsanna Jakab.