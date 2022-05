Szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas podczas konferencji prasowej powiedział, że na Węgrzech można było dotąd tankować po najniższej cenie w Europie i dlatego szczególnie w rejonach przygranicznych powstało zjawisko "turystyki paliwowej", zagrażając zaopatrzeniu w benzynę.



Węgry wprowadziły w połowie listopada 2021 roku limit cen na paliwo w celu ograniczenia obciążeń finansowych ludności w sytuacji, gdy rośnie inflacja. Obecnie cena benzyny 95-oktanowej oraz zwykłego oleju opałowego nie może przekraczać 480 forintów (5,63 zł) za litr.

Tańsza benzyna tylko dla Węgrów

Według Gulyasa kierowcy dopuszczali się nadużyć w związku z różnicą cen paliw na Węgrzech i w innych krajach, gdzie za litr benzyny trzeba zapłacić znacznie więcej. Dlatego zdecydowano się wyłączyć kierowców samochodów zarejestrowanych za granicą z możliwości kupna tańszych paliw.

Cudzoziemcy będą nadal mogli tankować na Węgrzech, ale po cenie rynkowej.



Benzyna w Rosji: Najtaniej o 2016 roku

W związku z sankcjami i ograniczonymi możliwościami eksportowymi, ceny benzyny w Rosji spady do poziomów z 2016 roku. Nawet podczas pandemii paliwo nie było tak tanie. Rosyjskie firmy starają się prowadzić normalną produkcję w rafineriach, by nie zostać zmuszonym do ograniczenia wydobycia ropy.