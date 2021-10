USA: Zabił trzy osoby. W Missouri wykonano jego egzekucję

W Missouri wykonano we wtorek egzekucję Ernesta Johnsona. Był to pierwszy wyrok śmierci wykonany w Missouri od maja 2020 roku i siódmy w USA w tym roku. Mężczyzna w 1994 roku zabił trzy osoby. - To była ohydna zbrodnia – ocenił ówczesny prokurator Kevin Crane.

Zdjęcie We wtorek przeprowadzono egzekucję Ernesta Johnsona / The Missouri Department of Corrections / East News