USA: Pasażerowie interweniowali w metrze. Zginął 30-latek

Świat

30-letni bezdomny krzyczał i rozbierał się w metrze w Nowym Jorku, gdy 24-leni pasażer powalił go na ziemię i trzymając razem z innymi osobami, zaczął podduszać - podaje portal The New York News. Po interwencji pasażerów 30-latek zmarł. W sprawie prowadzone jest śledztwo.

Zdjęcie Pasażerowie podjęli interwencje w metrze / Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto / AFP