- Gdzieś tam ta mała dziewczynka potrzebuje pomocy i tego, by poczuć się bezpiecznie. Musimy wykonać naszą pracę. Potrzebujemy do tego was i waszych wskazówek. Mam nadzieję, że gdy następnym razem się spotkamy, będziemy mieć dobre wiadomości - przekazał w poniedziałek komendant policji w Manchesterze Allen Aldenberg.

Chodzi o sprawę niewidzącej na prawe oko, 7-letniej dziś Harmony Montgomery. Ostatni raz dziewczynkę widziano w październiku 2019 roku, w Manchesterze w amerykańskim stanie New Hampshire. Jednak dopiero w ubiegłym tygodniu zgłoszono jej zaginięcie - podaje "The Boston Globe".

Zaginiona 7-latka. "Nie jest z tymi ludźmi, co powinna"

Wiadomo, że Harmony zapisano do szkoły w Massachusetts, ale Aldenberg nie ujawnił więcej informacji. Policja rozmawiała również z wieloma członkami jej rodziny, ale z uwagi na dobro śledztwa również nie podano szczegółów.

- Harmony nie jest z tymi ludźmi i w tym miejscu, gdzie być powinna - zdradził policjant.

Nie jest jasne, dlaczego dopiero jej zaginięcie zgłoszono dopiero ponad dwa lata po fakcie.

- To pytanie, na które, mam nadzieję, w pewnym momencie otrzymam odpowiedź. Teraz chcę skupić wszystkie nasze siły na jej zlokalizowaniu - podkreślił Aldenberg w poniedziałek.

12,5 tys. dolarów nagrody

7-latka ma blond włosy, niebieskie oczy, około 120 cm wzrostu, waży 23 kilogramy. Nosi również okulary.

Mundurowi w Manchesterze otworzyli specjalną linię telefoniczną, pod którą zgłaszać się może każdy mający jakiekolwiek informacje o dziewczynce. Zaoferowano również nagrodę w wysokości 12,5 tys. dolarów.