Niemal cztery tysiące psów rasy beagle uratowano z pseudohodowli w Cumberland w amerykańskim stanie Wirginia. Zwierzęta były przetrzymywane w złych warunkach, ograniczano bądź uniemożliwiano im opiekę weterynaryjną oraz przeprowadzano na nich eksperymenty. Była to jedna z największych akcji ratunkowych tego typu w historii Stanów Zjednoczonych.

