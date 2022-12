W incydencie uczestniczyły myśliwiec chińskiej marynarki wojennej J-11 i samolot zwiadowczy RC-135 sił powietrznych USA.

USA. Incydent z udziałem chińskiego myśliwca

Zgodnie z komunikatem sił zbrojnych USA chiński samolot wojskowy zbliżył się na odległość sześciu metrów do samolotu sił powietrznych USA i zmusił go do wykonania manewrów unikowych, aby uciec przed możliwą kolizją.

Do incydentu doszło w czasie, gdy Stany Zjednoczone zwracają uwagę na coraz bardziej niebezpieczne działania chińskich samolotów wojskowych.



Minister obrony USA Lloyd Austin spotkał się w listopadzie w Kambodży ze swoim chińskim odpowiednikiem Wei Fenghe. Było to pierwsze spotkanie obu ministrów od sierpniowej wizyty spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na Tajwanie, w reakcji na którą Chiny przeprowadziły ćwiczenia wojskowe wokół wyspy na bezprecedensową skalę.

Austin wyraził obawy w związku z "niebezpiecznym zachowaniem" chińskich samolotów wojskowych. Obie strony podkreśliły potrzebę wzmocnienia komunikacji.

Chiny prowokują Australię, Kanadę, USA i Tajwan

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach dochodziło do napiętych sytuacji z udziałem samolotów wojskowych pomiędzy Chinami a Australią, Kanadą i Tajwanem.

W czerwcu ministerstwo obrony Australii poinformowało, że myśliwiec sił powietrznych ChRL w niebezpieczny sposób przechwycił w maju w rejonie Morza Południowochińskiego australijski samolot zwiadowczy.

Kanada z kolei twierdzi, że chińskie odrzutowce przeszkadzały w egzekwowaniu sankcji nałożonych przez ONZ na Koreę Północną.

W niedzielę władze Tajwanu poinformowały, że 47 samolotów ChRL naruszyło nieformalną granicę kontroli morskiej między Chińską Republiką Ludową a Tajwanem. Łącznie w ciągu 24 godzin do rejonu Tajwanu Chiny skierowały 71 samolotów bojowych i siedem okrętów wojennych.