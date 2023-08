Policja szacuje, że w sklepie Nordstrom w Westfield Topanga Mall działało od 30 do 50 osób z zorganizowanej grupy przestępczej. Łupem złodziei w ciągu kilku minut padły m.in. luksusowe torebki oraz ubrania. Ich wartość oszacowano na łącznie 300 tys. dolarów (ok. 1,22 mln zł).

Kradzież w stylu "flash-mob". Burmistrz: Absolutnie nie do przyjęcia

"To, co wydarzyło się dzisiaj w Nordstrom w Topanga Mall, jest absolutnie nie do przyjęcia. Ci, którzy popełnili te czyny i podobne czyny w sąsiedztwie, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Departament Policji w Los Angeles będzie nadal pracował nie tylko nad znalezieniem osób odpowiedzialnych za ten incydent, ale także nad zapobieżeniem takim atakom na sprzedawców detalicznych w przyszłości" - napisała w oświadczeniu burmistrz Los Angeles Karen Bass.