USA: 22 tys. młodych Amerykanów przedawkowało. Wśród ofiar 10-latkowie

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Około 22 tys. Amerykanów w wieku od 10 do 24 lat zmarło w USA z powodu niezamierzonego przedawkowania narkotyków od początku 2015 do końca 2019 roku - podała w niedzielę stacja Fox News w oparciu o badanie Stanowego Uniwersytetu Ohio (OSU). - To jest po prostu całkowicie nie do przyjęcia z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ każdy z tych zgonów był możliwy do uniknięcia - przekonywał współautor badania dr Orman T. Hall, specjalista od uzależnień w OSU.

Zdjęcie Narkotyki przedawkowali w USA nawet 10-latkowie / keira01 / 123RF/PICSEL