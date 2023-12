Niezwykłe narodziny miały miejsce w Birmingham - drugim co do wielkości mieście w amerykańskim stanie Alabama. O swoim przypadku Kelsey Hatcher poinformowała w mediach społecznościowych już pod koniec czerwca, kiedy miała pierwsze USG.

O tym, że kobieta ma podwójną macicę, dowiedziała się w wieku 17 lat, lecz nie przeszkodziło jej to w założeniu rodziny - 32-latka już wcześniej urodziła trójkę zdrowych dzieci. Tym razem nie spodziewała się jednak, że na świat przyjdzie dwójka kolejnych. Aby było to możliwe, do zapłodnienia musiało dojść jednocześnie.