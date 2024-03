- U nas nie jest źle. Do nas jeszcze przychodzą, ale na lunch - mówi Interii Martin, który serwuje piwo w jednym z pubów w dzielnicy Mayfair, czyli w centrum Londynu. Jest wczesne popołudnie, w lokalu pełno.

- Ale my jesteśmy usytuowani w dobrym miejscu - dodaje, nalewając piwo kolejnym klientom. Przyszło właśnie trzech kolegów, są w garniturach, wyszli z pracy. - U nas jest dużo ludzi, którzy przychodzą na obiad i przy okazji biorą piwo, właśnie pani trafiła w takim czasie, przychodzą też turyści. Rzeczywiście na obrzeżach Londynu i w mniejszych miejscowościach jest problem . Tam puby się zamykają, bo ludzie po prostu przestają przychodzić - tłumaczy Martin.

Według Campaign for Real Ale, czyli stowarzyszenia zwolenników tradycyjnego, brytyjskiego piwa 1200 pubów zamknięto tylko w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii. To kilka pubów dziennie, które kończą działalność. W porównaniu z latami 70. na Wyspach jest 40 procent mniej pubów, ale proces zamykania przyspieszył po pandemii.