Informację o śmierci uczennicy ze szkoły w Wimbledonie przekazał portal stacji BBC.

Wimbledon. Tragiczny wypadek. Nie żyje uczennica

"Otrzymaliśmy informację od Policji Metropolitalnej, że w wyniku wypadku zginęła jedna dziewczynka" - czytamy.

- Pozostajemy na miejscu zdarzenia i kontynuujemy dochodzenie. Chcemy zbadać dokładne okoliczności tego tragicznego incydentu - podkreślił w rozmowie ze stacją detektyw Clair Kelland.

Na ten moment nie ma informacji, w jakim wieku była zmarła dziewczynka. Wiadomo, że w czasie wypadku w szkolnym ogródku przebywały dzieci w wieku około czterech lat.

Reklama

Londyńska policja poinformowała również o aresztowaniu 40-letniej kobiety, która doprowadziła do wypadku. Kierująca Land Roverem kobieta jest podejrzana o doprowadzenia do wypadku ze skutkiem śmiertelnym w wyniku nieostrożnej jazdy.

Tragedia w Londynie. W szkołę wjechał Land Rover

Do tragicznego w skutkach wypadku w dzielnicy Wimbledon w Londynie doszło w czwartek około godziny 10.

"O godzinie 09:54 zostaliśmy wezwani do zgłoszenia. Samochód zderzył się z budynkiem szkoły" - przekazała lokalna policja w komunikacie. Służby dodały, że w wyniku zdarzenia rannych zostało kilka osób. Te, według londyńskiej policji, miały być opatrywane na miejscu.

Więcej informacji przekazał dziennik "Daily Mail". W wyniku zdarzenia obrażenia odnieść miało co najmniej siedmioro dzieci oraz dwoje dorosłych.

Z ustaleń dziennikarzy wynika również, że szkoła w Wimbledonie to prywatna placówka dla dzieci z bogatych rodzin. Czesne ma wynosić tam około 16 tysięcy funtów rocznie.

Według zeznań świadków, do których dotarła gazeta, do wypadku doszło w momencie, gdy na szkolnym podwórku przebywały dzieci. Akurat miała trwać przerwa śniadaniowa. "Wszystkie dzieci siedziały na trawie, pijąc herbatę, kiedy samochód przebił się przez ogrodzenie i uderzył w nie. Słyszeliśmy, że to ktoś opuszczający klub golfowy" - mówił w rozmowie z dziennikiem jeden ze świadków wypadku.