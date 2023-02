Rida Kazem przyznał się do winy

W czwartek 16 lutego do spowodowania śmierci kobiety i poważnych obrażeń drugiej osoby przyznał się 23-letni Rida Kazem, który kierował range roverem.

On sam został poważnie ranny - po przetransportowaniu do szpitala wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną i amputowano mu lewą nogę. "Mężczyzna przebywał w szpitalu wiele miesięcy, dlatego sprawa dopiero teraz jego trafiła do sądu" - donosi dziennik "The Sun".

Kazem został zatrzymany przez policję i osadzony w areszcie. Został oskarżony o spowodowanie śmierci i poważnych obrażeń przez niebezpieczną jazdę oraz nie dostarczenie próbki krwi. Jego sprawa stanie na wokandzie sądu w Isleworth 21 kwietnia.