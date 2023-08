Do mediów co jakiś czas docierają informacje o kolejnych atakach rekinów , często kończących się tragicznie dla człowieka, któremu przyszło zmierzyć się z tym drapieżnikiem. Spotkania takie nie zawsze jednak kończą się atakiem. Przykładem może być sytuacja, która wydarzyła się na Florydzie.

Rekin przypłynął do plażowiczów

"Ten rekin z łatwością mógłby kogoś zabić, gdyby chciał"

W opisie dodał: "ponieważ był to Wielki Młot, wiedziałem, że szanse, że stanie się coś złego są niewielkie. Ale natura jest nieprzewidywalna i wszystko może się zdarzyć. (...) Bestia chciała tylko zobaczyć, co się dzieje, a kiedy zdała sobie sprawę, że to nie jest to, czego szukała, ruszyła dalej w drogę".