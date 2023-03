Rekiny nie są zwierzętami, które można złapać i utulić. Przekonał się o tym mężczyzna uwieczniony na nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Chciał złapać rekina. "One nie latają"

"Dla niektórych może to być trochę za dużo do oglądania" - zaczęła swój wpis użytkowniczka Woman of Wonder. "Jest to przypomnienie, że rekiny nie latają, więc jeśli zobaczysz jednego, nie próbuj go podnosić" - dodała, zamieszczając filmik.

Na wideo lekkomyślny mężczyzna próbuje schwytać, pływającego obok rekina, ale duża ryba wyrywa się z objęć i odgryza mały palec swojego napastnika. Zdenerwowany mężczyzna przeklina. Słyszymy również poruszenie w otoczeniu.