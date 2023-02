Tajna sieć kolejowa Putina. Może uciec pancernym pociągiem

Wszystkie główne rezydencje Władimira Putina zostały połączone liniami kolejowymi, a w pobliżu wybudowano tajne stacje - donosi portal Projekt.

Jesienią 2022 roku korespondent Projektu odkrył strzeżoną stację kolejową z lądowiskiem dla helikopterów w pobliżu wsi Dołgije Borody, wioski najbliżej ulubionej położonej przy rezydencji Putina - Wałdaj, na terenie Wałdajskiego Parku Narodowego. Trzech lokalnych mieszkańców powiedziało Projektowi, że stacja i specjalna linia kolejowa do niej zostały zbudowane specjalnie dla głowy państwa. Gdy reporter próbował podejść do ogrodzenia strzeżonej stacji, ochroniarz do przegonił.

- Wcześniej kolej była w strasznym stanie, można było na niej podróżować nie więcej niż 15-25 km/h. Kiedy zaczęli przygotowywać linię kolejową, część istniejących torów, wzdłuż których miał przejeżdżać pociąg Putina, zostały naprawione. Nie naprawiono jednak tych odcinków, którymi miał nie jeździć - powiedział były maszynista, który jeździł na relacji Moskwa-Petersburg.

Rosja: Rezydencje Putina pod Moskwą i w Soczi

Według Projektu pociąg pancerny Putina znajduje się w zajezdni na stacji Moskwa-Kalanczewska. Jest ona ogrodzona wysokim płotem.

Inna z rezydencji Putina znajduje się w obwodzie moskiewskim. Według zdjęć satelitarnych stacja Nowo-Ogariewo pojawiła się w 2015 roku i znajduje się 400 metrów od willi prezydenta. Teren pod stacją został wycofany z własności prywatnej na rzecz Federalnej Służby Ochrony Federacji Rosyjskiej decyzją ówczesnego premiera Dmitrija Miedwiediewa.

Najbliższa stacja rezydencji w Soczi pojawiła sie około 2017 roku. Nowy tor, używany przez pociągi elektryczne, został ukryty za wysokim ogrodzeniem.

Zdjęcie Władimir Putin w salonce prezydenckiego pociągu w 2012 roku / ALEXEY DRUZHININ / RIA NOVOSTI / AFP

Rosja: Pancerny pociąg Putina

Specjalny pociąg Putina jest wizualnie praktycznie nie do odróżnienia od innych pociągów Kolei Rosyjskich - posiada do samo szaro-czerwone malowanie, a wagony i lokomotywy to z zewnątrz te same modele, jak ich cywilne odpowiedniki. To jeden z kluczowych czynników, ponieważ prezydent Rosji ma preferować poruszanie się pancernym pociągiem zwłaszcza z uwagi na mniejszą szanse namierzenia jego lokalizacji.

Ponadto w przypadku pociągu brak otwartych aplikacji, za pomocą których można śledzić przemieszczanie się składu na żywo. Taka możliwość istnieje z kolei w przypadku samolotów. Zdaniem autorów, Putin "boi się, że zabije go ukraińska armia".

To, co stanowi różnicę to przede wszystkim status składu - pociąg rosyjskiej głowy państwa otrzymuje najwyższy priorytet: rozkład jazdy jest dostosowywany do podróży Putina, aby mógł przemieszczać się z najwyższą możliwą prędkością bez żadnych przystanków; same wyposażenie to zaś: sypialnia prezydenta wraz ze specjalnym gabinetem przeznaczonym na spotkania, wagon dla obsługi oraz wagon do specjalnej komunikacji zdalnej.

Całe poszycie jest pancerne i odporne na jakiekolwiek ostrzały.

