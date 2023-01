Sześciolatek postrzelił nauczycielkę. "Mówił, że chce ją podpalić i patrzeć, jak płonie"

Nie był to również jedyny incydent, do którego doszło z udziałem chłopca. Na długo przed tragedią dochodziło do innych niepokojących zachowań. "Jednego dnia zabarykadował się w klasie i nie wpuszczał do środka nauczycieli i uczniów. Innym razem wywracał wszystkie ławki i krzesła, dzieci chowały się po kątach" - wynika z anonimowych relacji nauczycieli.

25-letnia Abby Zwerner skarżyła się na zachowanie chłopca na długo przed strzelaniną - czytamy. Nie jest jasne, czy alarmowała jedynie kolegów i koleżanki z pracy, czy zdecydowała się na formalną procedurę i zgłoszenie sprawy wyższym organom.

Rodzina sześciolatka wydała oświadczenie

Na kilka godzin przed strzelaniną pojawił się z kolei donos, że sześciolatek przyniósł do szkoły broń. Administracja placówki miała przeszukać plecak ucznia i niczego nie znaleźć.

Dane chłopca nie zostały ujawnione. Rodzina sześciolatka wydała jednak oświadczenie (za pośrednictwem swojego prawnika), w którym informuje, że chłopiec ma "poważną niepełnosprawność". Nie są jednak znane szczegóły schorzenia. Wiadomo jedynie, że placówka wymagała, by jeden z opiekunów dziecka przychodził do szkoły i uczestniczył w zajęciach, nadzorując zachowanie sześciolatka.