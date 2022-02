"Sukienka" opowiada historię niskorosłej Julii (w tej roli Anna Dzieduszycka), której życie zmienia się gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Na ekranie partnerują jej Dorota Pomykała oraz Szymon Piotr Warszawski.



Reżyserem i scenarzystą filmu jest Tadeusz Łysiak, za zdjęcia odpowiada Konrad Bloch, a za montaż Mariusz Gos - wszyscy to studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Producentem filmu jest reżyser Maciej Ślesicki - założyciel i kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej.



Zobacz też: "Sukienka": Oscary nominacje 2022: Polski film w kategorii filmów krótkometrażowych



Film miał swoją premierę na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Znalazł się również w oficjalnej selekcji Odense International Film Festival w Danii, Bengaluru International Short Film Festival w Indiach oraz polskich festiwali Kameralne Lato w Radomiu i Młodzi i Film w Koszalinie. Na Festiwalu na Rhode Island Dzieduszycka otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu.

Reklama

"Sukienka" w całości jest do obejrzenia w serwisie YouTube na kanale "Short of The Week". Czas dostępności produkcji jest jednak ograniczony.



O Oscara film z Polski powalczy z kirgijsko-szwajcarskim "Ala Kachuu - Take and Run" w reżyserii Marii Brendle, "The Long Goodbye" (reż. Aneil Karia) z Rizem Ahmedem w roli głównej, duńskim "On my mind" (reż. Martin Strange-Hansen) oraz "Please Hold" (reż. KD Davila).

Janusz Kamiński z szansą na trzecią stautetkę

Szansę na trzecią statuetkę za zdjęcia ma operator Janusz Kamiński. Podobnie jak przy dwóch poprzednich otrzymanych nagrodach Akademii ("Lista Schindlera" w 1994 r. i "Szeregowiec Ryan" w 1999 r.) nominacja to efekt pracy ze Stevenem Spielbergiem. Musical "West Side Story" otrzymał w sumie siedem nominacji, w tym dla najlepszego filmu.



To siódma nominacja Kamińskiego do Oscara.



"Psie Pazury" zdobyły najwięcej nominacji

Do Nagrody Akademii Filmowej w kategorii najlepszy film nominowano: "Psie pazury" Jane Campion, "CODA" Sian Heder, "Belfast" Kennetha Branagha, "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego, "Nie patrz w górę" Adama McKaya, "Diuna" Denisa Villeneuve'a, "King Richard: Zwycięska rodzina" Reinaldo Marcusa Greena, "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona, "Zaułek koszmarów" Guillermo del Toro oraz "West Side Story" Stevena Spielberga.



Film Jane Campion zdominował nominację - "Psie pazury" otrzymały ich 12. "Diuna" ma szansę na 10 statuetek, z kolei "Belfast" i "West Side Story" - po siedem.



Gala wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre. Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich po trzech latach, kiedy uroczystość odbywała się bez prowadzącego, organizatorzy podjęli decyzję o przywróceniu jej tradycyjnej formuły.